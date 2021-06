Tutela risparmiatori | protocollo d’intesa Commissione Banche – Gdf

(Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Nasce oggi un nuovo sistema che sarà totalmente gratuito e impegnerà le istituzioni nello sviluppo di strategie di contrasto e prevenzione di violazioni inerenti finanziamenti, prestiti garantiti dallo Stato, moratorie su finanziamenti, ex lege e volontarie nonché alla gestione delle esposizioni creditizie deteriorate (NPL e UTP). “Garantire un servizio gratuito per ladi tutti i cittadini: questa la sostanza delche abbiamo firmato oggi pomeriggio con il Generale C.A. Zafarana, Guardia di Finanza, presso il mio ufficio. Come Presidente dellad’inchiesta sul sistema bancario, ho deciso di avviare ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tutela risparmiatori

Borsa Italiana

"Garantire un servizio gratuito per ladi tutti i cittadini: questa la sostanza del Protocollo che abbiamo firmato oggi pomeriggio con il Generale C. A. Zafarana , Guardia di Finanza, presso ...... le due monete non possono convivere; l'unico modo e' dire l'unica moneta legale e' quella ufficiale, quella chee le democrazie e le altre, invece, sono monete volontarie e se ...(Teleborsa) – Nasce oggi un nuovo sistema che sarà totalmente gratuito e impegnerà le istituzioni nello sviluppo di strategie di contrasto e prevenzione di violazioni inerenti finanziamenti, ...Ecco come individuare il miglior Conto Deposito considerando le varie promozioni disponibili sui vincoli questo mese ...