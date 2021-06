Tegole pericolanti dal tetto di una casa | scatta l' allarme a Gorizia

Advertising

RadioGoldAl : Maltempo Alessandria: Vigili del Fuoco al lavoro per tegole pericolanti. Infiltrazioni alla scuola Straneo - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Cavallirio, tegole pericolanti: intervengono i vigili del fuoco - vco24news : Cavallirio, tegole pericolanti: intervengono i vigili del fuoco -

Ultime Notizie dalla rete : Tegole pericolanti

NovaraToday

L'intervento in via Favetti a Gorizia. Ancorasui tetti di Gorizia. Questa mattina, in via Favetti, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, a seguito della segnalazione di un cittadino. Ledell'abitazione ...... sono intervenuti per mettere in sicurezza il tetto dell'istituto Curioni, dove il vento aveva divelto alcune, facendole cadere sulla strada. Sono state rimosse anche le coperture...Piovono ancora calcinacci e intonaco dalla palazzina di via Fiumitello e da quelle di contrada Alvanite ad Atripalda tra le protesta social dei residenti. Palazzine di proprietà del Comune con i resid ...L’esposizione ai disastri creditizi di Greensill e Archegos, nei quali Credit Suisse aveva investito ingenti capitali, ha rivelato che anche le banche prendono abbagli colossali ...