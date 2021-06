Saldi al via domani. Confcommercio stima spesa media di 170 euro (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Saldi al via da domani 1 luglio 2021. Sarà la Sicilia ad aprire la stagione delle “occasioni” di fine stagione la regione, appunto domani 1° luglio, seguita da quasi la totalità delle regioni a partire da sabato 3 luglio. La Basilicata sarà il “fanalino di coda” con l’apertura solo il 2 agosto. Secondo le consuete previsioni dell’Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia spenderà in media 171 euro (74 euro pro capite) per l’acquisto di capi scontati, per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro. Saranno coinvolte 15,5 milioni di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) –al via da1 luglio 2021. Sarà la Sicilia ad aprire la stagione delle “occasioni” di fine stagione la regione, appunto1° luglio, seguita da quasi la totalità delle regioni a partire da sabato 3 luglio. La Basilicata sarà il “fanalino di coda” con l’apertura solo il 2 agosto. Secondo le consuete previsioni dell’Ufficio Studi di, ogni famiglia spenderà in171(74pro capite) per l’acquisto di capi scontati, per un valore complessivo di 2,6 miliardi di. Saranno coinvolte 15,5 milioni di ...

