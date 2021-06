Ribery | messaggio alla Fiorentina | “La mia priorità è restare”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Futuro tutto da scrivere per Franck. Il giocatore, da domani, sarà svincolato visto che il suo accordo con lascade oggi. L’ex Bayern Monaco ha inviato unaudio al suo compagno e connazionale Sebastien Frey, sulla questione del possibile rinnovo. Ecco le dichiarazioni diriportate da Radio Toscane che ha diffuso il contenuto dell’audio. “Come ti ho sempre detto la miaè proseguire con la, perché sono molto felice a Firenze e mi piacciono la città e i tifosi”. La conferma è difficile se non impossibile. FOTO: Twitter ...

Commenta per primo Luca Toni , ex attaccante della Fiorentina e compagno di Franckal Bayern Monaco , parla della situazione dell'attaccante francese a Lady Radio: 'Mi dispiace.il...vuole ancora dare una mano ma ancora non ha ricevuto comunicazioni dal club'. Poi, il francese si fa portavoce del 7 della Viola , che gli affida un breve: 'Io voglio restare e la ...Scaduto il contratto con la Fiorentina, si ritrova svincolato: "Bisognerebbe essere corretti, chiamarlo e dirgli qualcosa".La Fiorentina ha deciso di non rinnovare il contratto di Franck Ribery, che scadrà nella giornata di oggi. Dopo due anni, dunque, il francese lascia Firenze, nonostante la sua intenzione di continuare ...