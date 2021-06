PES 2022 | ecco la notizia ufficiale che i videogiocatori attendevano

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Arrivano importanti novità in merito a PESo meglio eFootball PES, importanti in quanto si tratta di notizie ufficiali quindi certe, e non rumors o leak come vi abbiamo riportato spesso e volentieri nelle ultime settimane. PES, l’ultima novità, i dettagliNella giornata di ieri, attraverso il proprio canale Twitter, la Konami ha pubblicato alcune note informative rispetto alla Open Beta di New Football Game (quello che potrebbe essere il nome appunto del nuovo capitolo del gioco), info alquanto “gustose” visto che fanno chiaramente capire come il gioco in uscita (presumibilmente nel periodo ...

italiatopgames : L’Accordo Konami Bloober Team per Silent Hill (forse) è fantastico anche X PES – KFLGEA PES 2022 G54A - ItaliaPes : L’Accordo Konami Bloober Team per Silent Hill (forse) è fantastico anche X PES – KFLGEA PES 2022 G54A - Scontividilo : PES eFootball 2022: gratis su PlayStation e Xbox! su Sconti Condivisi - - ItaliaPes : PES 2022 ed un importante indizio dato da Konami su… – KFLGEA PES 2022 G53A - italiatopgames : PES 2022 ed un importante indizio dato da Konami su… – KFLGEA PES 2022 G53A -

Ultime Notizie dalla rete : PES 2022

Infine, per quanto riguarda, in attesa di scoprire la denominazione ufficiale abbiamo avuto modo di testare con mano un primo assaggio di next - gen in questa beta ( ecco le prime ...Buone notizie per gli amanti del calcio : la beta gratuita diè disponibile per il download. Konami ha rilasciato la versione dimostrativa dando la possibilità agli appassionati di toccare con mano la nuova edizione in anteprima rispetto alla data ...Novità in ambito spaziale dalla Cina: durante una conferenza all'Università di Hong Kong, l'ideatore della linea di razzi Lunga Marcia ha presentato le novità per due modelli fondamentali, Lunga Marci ...Regalo a sorpresa da parte di Konami che appunto inaspettatamente ha messo a disposizione di tutti la demo di PES 2022, la versione Beta del prossimo capitolo della saga videoludica di calcio rivale d ...