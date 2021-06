Oro: in calo a 1.757,29 dollari (Di mercoledì 30 giugno 2021) Le quotazioni dell'oro arretrano leggermente questa mattina: il metallo prezioso spot scende dello 0,20% a quota 1.757,29 dollari l'oncia. In ribasso anche l'argento a 25,87 dollari ( - 0,12%). . 30 ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 30 giugno 2021) Le quotazioni dell'oro arretrano leggermente questa mattina: il metallo prezioso spot scende dello 0,20% a quota 1.757,29l'oncia. In ribasso anche l'argento a 25,87( - 0,12%). . 30 ...

fabbri333 : Oro: in calo a 1.757,29 dollari - fisco24_info : Oro: in calo a 1.757,29 dollari: -0,20% - aureaoperatore1 : L'oro si aggira oggi intorno al minimo di oltre due mesi, mentre gli investitori attendono i dati sull'occupazione… - luemen_frank : RT @aureaoperatore1: I futures sull'oro hanno chiuso in netto calo oggi, ma hanno evitato un calo più pronunciato giacché l’oro era crollat… - aureaoperatore1 : I futures sull'oro hanno chiuso in netto calo oggi, ma hanno evitato un calo più pronunciato giacché l’oro era crol… -

L'oro ha chiuso in calo dell'1% a 1.763,60 dollari all'oncia, la chiusura piu' bassa dalla meta' di aprile.

