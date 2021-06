Napoli | la gaffe del figlio di De Laurentiis | si addormenta in diretta per alcuni minuti

Advertising

antonellaa262 : Napoli Città Libro: A Piazza Plebiscito dall’1 al 4 luglio, la sala del tè del Gran Caffè Gambrinus ospiterà Il Sal… - casto_lorenzo : @IlPirata18 @LusianiPiero @marco_giuseppi @matteosalvinimi …. se salta l’accordo su Maresca Sindaco, le cose si fan… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli gaffe

CalcioNapoli1926.it

... che lo apostrofano spesso con "Stai zitto Lu!", anche per via delle sue terribili. Crescendo,... dolce ed elegante, Enea ha abbandonato la carriera d'attore per trasferirsi a, dove insegna ...Battiti Live 2021, 2a puntata/ Scaletta cantanti, diretta streaming:Fedez... BARBARA FORIA, LA SUAE LA GAVETTA La città diha contribuito molto a forgiare Barbara Foria : 'Credo ...In gergo calcistico si parlerebbe di autogol quello fatto sui social da parte di Franco Da Dalt. L’esterno argentino, nel tardo pomeriggio di domenica, ha postato nelle sue storie Facebook, uno screen ...Il difensore della Juventus e della Nazionale, Giorgio Chiellini, è stato protagonista di una gaffe prima della partita dell'Italia contro l'Austria. Il giocatore della Juventus è stato protagonista d ...