MotoGP: Razgatlioglu - Petronas, deal (almost) done (Di mercoledì 30 giugno 2021) It's not yet official, but as good as… Toprak Razgatlioglu will be on the 2022 MotoGP grid , wearing Yamaha colours. Currently competing in SBK for team Pata with BRIXX, the Turk will go all ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 30 giugno 2021) It's not yet official, but as good as… Toprakwill be on the 2022grid , wearing Yamaha colours. Currently competing in SBK for team Pata with BRIXX, the Turk will go all ...

Advertising

treschanceux11 : RT @gponedotcom: Sofuoglu: “Razgatlioglu rimarrà in Superbike per i prossimi due anni”: “Abbiamo ricevuto diverse offerte dalla MotoGP, ma… - MotoriNews24 : MotoGP, un Razgatlioglu dalla Superbike per la Petronas - FranciscoJ46 : RT @gponedotcom: Sofuoglu: “Razgatlioglu rimarrà in Superbike per i prossimi due anni”: “Abbiamo ricevuto diverse offerte dalla MotoGP, ma… - biagio4658 : RT @corsedimoto: MOTOGP/SUPERBIKE - #Sofuoglu spegne le voci sul passaggio di #Razgatlioglu in #MotoGP. Torna in auge #Gerloff, che ha rice… - corsedimoto : MOTOGP/SUPERBIKE - #Sofuoglu spegne le voci sul passaggio di #Razgatlioglu in #MotoGP. Torna in auge #Gerloff, che… -