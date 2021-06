M5s | Grillo licenzia Conte | «Non ha capacità» Poteri a un direttorio

Advertising

DaniloToninelli : Grillo e Conte sono la coppia migliore che la politica possa avere. Da una parte un visionario con i piedi ben pian… - MatteoRichetti : A reti unificate un megalomane che si autocita 7/800 volte che lancia un appello ultimatum a uno che da anni si fa… - davidallegranti : E non avete idea di che cosa scriverà Grillo quando scoprirà che il M5s ha fatto eleggere Carlo Sibilia e Paola Taverna - lindaeciao : RT @GianniMagini: Caro #Grillo, ti sei ricordato dopo 5 mesi che la base aveva votato per un direttorio a 5, dopo che TU, arbitrariamente,… - grimaldibeppe : @jacopo_iacoboni Sempre in aiuto alla linea politica del PD il primo Marzo scorso incorona Conte nuovo leader del M… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Grillo

Il capo reggente Vito Crimi che si scaglia contro il garante, mettendo in dubbio la sua permanenza nel. E' la fotografia di quanto si muove all'interno dei Cinque stelle, dopo l'uscita di ieri con cuiha dato il benservito a Conte ('non ha ...Coninvece si schierano Nicola Morra , che si offre come volontario per il Comitato Direttivo, ed Elio Lannutti, che però dalè stato espulso per non aver votato la fiducia al governo ..."Non concordo con decisione di Grillo di impedire discussione sulla proposta di riorganizzazione alla quale Conte ha lavorato per mesi" Vito Crimi interviene aspramente sul dibattito scatenatosi negli ...In un post su Facebook il reggente del M5S, Vito Crimi, annuncia che sta anche riflettendo sulla sua permanenza nel MoVimento.