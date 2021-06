Luca Ventre, ottenere giustizia spetta allo Stato: non lasciamo sola un’altra famiglia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Immobilizzato, bloccato a terra e crudelmente strangolato fino alla morte. Quattordici drammatici minuti di una violenta agonia che portano alla morte di Luca Ventre, cittadino italiano che cercava protezione all’interno della nostra Ambasciata a Montevideo e che da quel luogo che considerava sicuro n’è uscito esanime. Con tutta probabilità già privo di vita. L’aggressione e la morte crudele di Ventre è una vicenda quasi dimenticata che sembra non riguardare nessuno. E che invece ci riguarda tutti. 35 anni, Lucano, con una bimba di 8 mesi, Luca Ventre dal 2012 viveva in Uruguay dove con il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Immobilizzato, bloccato a terra e crudelmente strangolato fino alla morte. Quattordici drammatici minuti di una violenta agonia che portano alla morte di, cittadino italiano che cercava protezione all’interno della nostra Ambasciata a Montevideo e che da quel luogo che considerava sicuro n’è uscito esanime. Con tutta probabilità già privo di vita. L’aggressione e la morte crudele diè una vicenda quasi dimenticata che sembra non riguardare nessuno. E che invece ci riguarda tutti. 35 anni,no, con una bimba di 8 mesi,dal 2012 viveva in Uruguay dove con il ...

piergasp : @fattoquotidiano Caro Fico perché non si inginocchia pure per Luca Ventre? Forse perché era ' solo ' un bianco? - renton1972 : RT @PrincipeCaracc1: Non tutti sanno che: #LucaVentre ucciso da un poliziotto come George Floyd, all'interno dell'ambasciata italiana in #… - _rjardon : RT @velocevolo: - Lo chiameranno figlio di Dio - Parole confuse nella mia mente, svanite in un sogno, ma impresse nel ventre Fabrizio De A… - liliaragnar : RT @PrincipeCaracc1: Non tutti sanno che: #LucaVentre ucciso da un poliziotto come George Floyd, all'interno dell'ambasciata italiana in #… - PrincipeCaracc1 : Non tutti sanno che: #LucaVentre ucciso da un poliziotto come George Floyd, all'interno dell'ambasciata italiana i… -