LIVE Berrettini-Pella 6-4 0-1, Wimbledon 2021 in DIRETTA: l’azzurro vince il primo set! (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-1 Servizio e diritto dell’argentino che rimonta nel game. 40-30 Servizio e diritto di Pella che chiude con lo smash. 30-30 Scappa via la risposta dell’azzurro. 15-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI Pella! Gran colpo dell’argentino sulla discesa a rete di Berrettini. 0-30 Diritto in rete dal centro del campo l’argentino. 0-15 Ottima risposta profonda di Berrettini. INIZIO SECONDO SET 12.42 Matteo Berrettini conquista il primo parziale forte del break ottenuto nel quinto gioco: appena 5 punti persi al ... Leggi su oasport (Di mercoledì 30 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-1 Servizio e diritto dell’argentino che rimonta nel game. 40-30 Servizio e diritto diche chiude con lo smash. 30-30 Scappa via la risposta del. 15-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI! Gran colpo dell’argentino sulla discesa a rete di. 0-30 Diritto in rete dal centro del campo l’argentino. 0-15 Ottima risposta profonda di. INIZIO SECONDO SET 12.42 Matteoconquista ilparziale forte del break ottenuto nel quinto gioco: appena 5 punti persi al ...

