Le contraddizioni e il dualismo del vivere nell’Informale Materico di Doro Saharita Becker

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 30 giugno 2021) L’impeto creativo molto spesso non è in grado di esprimere se stesso nella sua completezza quando si attiene alla bidimensionalità, perché le emozioni hanno una rilevanza talmente importante e considerevole nell’animo e nel sentire di alcuni artisti da necessitare un tipo di approccio diverso in cui la loro sostanza emerga e fuoriesca dalla tela stessa. La protagonista di oggi è contraddistinta da uno stile fortementeproprio per evidenziare e sottolineare la consistenza di un mondo di sensazioni che appartiene all’uomo e alcontemporaneo. Intorno agli anni Quaranta del Novecento cominciò a diffondersi in tutto il mondo una nuova corrente ...