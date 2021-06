L’appello del governo inglese ai tifosi | “non andate a Roma per la partita con l’Ucraina | guardatela in tv” E l’ambasciata non vende i biglietti

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Foto di Andy Rain / Ansainglesi costretti a 5 giorni di quarantena in Italia, dall’Inghilterra arrivaa non viaggiare versoper i quarti di finale. Enonrà i“Ovviamente è molto difficile non sorridere nel vedere tutte quelle meravigliose bandiere sventolare, ti rende così orgoglioso del fatto che la nostra squadra abbia fatto così bene la scorsa notte” ma “La nostra richiesta è di tifare la nazionale da casa e di esultare davanti alla tv più forte che si può. Sono sicura che coglieremo questa opportunità per supportare il più ...