La “riformetta” anti-trasformisti? Non tocca il cuore del problema

Leggi su formiche

(Di mercoledì 30 giugno 2021) La gerarchia delle fonti del diritto non è solo una teoria che spiega da dove sgorga il diritto e nemmeno la classica domanda all’esame di diritto costituzionale. È anche un ragionamento che viene praticato dalla classe politica. Così riassumibile: riformiamo la costituzione, in subordine approviamo una legge, altrimenti modifichiamo i regolamenti parlamentari. Per innovare le istituzioni, in genere, si ragiona così. Una gerarchia come ordine di difficoltà applicative: la costituzione è la più complessa, la legge prevede il doppio voto parlamentare, i regolamenti delle Camere si approvano a maggioranza assoluta e ogni ramo del parlamento lo fa per conto proprio. Allora, se la prima non si ...