Kim Jong-un ha denunciato un grave incidente legato al Covid-19 (Di mercoledì 30 giugno 2021) In Corea del Nord, il leader Kim Jong-un ha denunciato, in una riunione estesa del Politiburo, un grave incidente legato al Covid-19. Non ha specificato quale sia stato il grave incidente, ma, ha tuttavia affermato che questo potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza dell’intero paese, rimuovendo alcuni funzionari da incarichi di alto livello. Kim Jong-un: “grave incidente nella lotta contro il Coronavirus” La decisione di Kim Jong-un è stata presa dopo che gli incaricati avrebbero ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 30 giugno 2021) In Corea del Nord, il leader Kim-un ha, in una riunione estesa del Politiburo, unal-19. Non ha specificato quale sia stato il, ma, ha tuttavia affermato che questo potrebbe mettere a repentaglio la sicurezza dell’intero paese, rimuovendo alcuni funzionari da incarichi di alto livello. Kim-un: “nella lotta contro il Coronavirus” La decisione di Kim-un è stata presa dopo che gli incaricati avrebbero ...

Advertising

AlbaneseAl : COREA DEL NORD. Tutti preoccupati per la dieta di Kim Jong Un, ma chi fa la fame è il popolo #agcnews #coreadelnord… - AGCsegreteria : COREA DEL NORD. Tutti preoccupati per la dieta di Kim Jong Un, ma chi fa la fame è il popolo #agcnews #coreadelnord… - pka71 : COREA DEL NORD. Tutti preoccupati per la dieta di Kim Jong Un, ma chi fa la fame è il popolo #agcnews #coreadelnord… - SkyTG24 : Corea del Nord, Kim Jong-un ammette grave incidente legato al Covid - AndreaPira : RT @giuliapompili: C’è stato un “grave incidente” legato al contenimento del Covid, dice la KCNA citando direttamente il leader Kim Jong Un… -