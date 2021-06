Kataluna Enriquez è la prima transgender in gara a Miss Usa: “Abbiamo appena fatto la storia” (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Abbiamo appena fatto la storia“, così Kataluna Enriquez, la nuova Miss Nevada, ha commentato la propria vittoria. È la prima donna dichiaratamente transgender ad ottenere il prestigioso titolo di bellezza e ad accedere quindi a Miss Usa. Poi, chissà, si potrebbero aprire le porte di Miss Universo diventando la seconda donna transgender a prendere parte alla competizione universale: la prima fu Angela Ponce (Miss Spagna) nel 2018, senza però vincere il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) “la“, così, la nuovaNevada, ha commentato la propria vittoria. È ladonna dichiaratamentead ottenere il prestigioso titolo di bellezza e ad accedere quindi aUsa. Poi, chissà, si potrebbero aprire le porte diUniverso diventando la seconda donnaa prendere parte alla competizione universale: lafu Angela Ponce (Spagna) nel 2018, senza però vincere il ...

