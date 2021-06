Intesa tra Mipaaf | Federcuochi e Accademia del tartufo

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 giugno 2021) – Centinaio: Connubio vincente fra due ambasciatori del nostro Made in Italy – Dare slancio a una cultura gastronomica sostenibile e gourmet che favorisca il consumo e giusto impiego dela tavola, la sua promozione attraverso pubblicazioni ed eventi nazionali o internazionali, nonché la creazione, in cucina e in sala, di nuove competenze e mestieri. È lo spirito con cui è stato siglato il Protocollo d’fra il(il ministero delle politiche agricole), la Federazione italiana cuochi e l’delnel mondo. L’accordo è stato sottoscritto oggi nella sala Clemente del Ministero ...