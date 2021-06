Idrogeno verde, ENEA: al via progetto Ue da 4 milioni di euro per prossima generazione di rinnovabili (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Produrre Idrogeno verde da biomasse e rifiuti e contemporaneamente catturare la CO2 emessa per la sua valorizzazione energetica. È uno degli obiettivi del progetto europeo GICO a guida italiana, con l’Università Guglielmo Marconi nel ruolo di coordinatore ed ENEA tra i partner scientifici. Finanziato dal programma Horizon 2020 con circa 4 milioni di euro, il progetto svilupperà la prossima generazione di tecnologie per le energie rinnovabili che formeranno la ‘spina dorsale’ del sistema ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Produrreda biomasse e rifiuti e contemporaneamente catturare la CO2 emessa per la sua valorizzazione energetica. È uno degli obiettivi delpeo GICO a guida italiana, con l’Università Guglielmo Marconi nel ruolo di coordinatore edtra i partner scientifici. Finanziato dal programma Horizon 2020 con circa 4di, ilsvilupperà ladi tecnologie per le energieche formeranno la ‘spina dorsale’ del sistema ...

