I Gorillaz all’Arena di Verona nel 2022 | la data e i biglietti in prevendita

I Gorillaz all'Arena di Verona nel 2022. La band di Damon Albarn sbarcherà in Italia per un'unica data nell'estate del prossimo anno. La data programmata per i Gorillaz all'Arena di Verona è il 5 luglio 2022. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 10 del 5 luglio 2021. La band sta promuovendo l'ultimo disco in studio Song Machine, Season One: Strange Timez, con un duetto con Robert Smith dei Cure.

twelvesfifth : NON I GORILLAZ ALL’ARENA DI VERONA SMETTETELA DI ANNUNCIARE CONCERTI NON POSSO PIÙ SPENDERE I MIEI RISPARMI?? - rockonitalia : GORILLAZ in concerto il 5 Luglio 2022 all’Arena di Verona per l'unica data italiana #gorillaz - lamartabortolo1 : Le cose che ora possono accadere sono due: o muoio d'infarto, o la mia vita torna ad avere un senso...i Gorillaz al… - RollingStoneita : I Gorillaz suoneranno all’Arena di Verona #30giugno - morena_faenza : RT @rockolpoprock: I Gorillaz annunciano un concerto all’Arena di Verona per il 2022 -