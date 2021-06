Frank De Boer: si dimette il ct dell’Olanda (Di mercoledì 30 giugno 2021) Frank De Boer non è più l’allenatore dell’Olanda. Lo hanno deciso di comune accordo lo stesso ct e i vertici della Federcalcio orange all’indomani della eliminazione agli ottavi di finale di Euro 2020 per mano della Repubblica Ceca. Per la sua sostituzione si fa il nome di Luois Van Gaal che tornerebbe per la terza volta dopo le esperienze nel 200-2001, e 2012-2014. Frank De Boer: cosa non ha funzionato con l’Olanda? Non è mai stato un tecnico amato soprattutto dai media nazionali che non gli hanno mai perdonato il suo.sistema di gioco(3-5-2) e soprattutto il rendimento dei giocatori , che hanno ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 30 giugno 2021)Denon è più l’allenatore. Lo hanno deciso di comune accordo lo stesso ct e i vertici della Federcalcio orange all’indomani della eliminazione agli ottavi di finale di Euro 2020 per mano della Repubblica Ceca. Per la sua sostituzione si fa il nome di Luois Van Gaal che tornerebbe per la terza volta dopo le esperienze nel 200-2001, e 2012-2014.De: cosa non ha funzionato con l’Olanda? Non è mai stato un tecnico amato soprattutto dai media nazionali che non gli hanno mai perdonato il suo.sistema di gioco(3-5-2) e soprattutto il rendimento dei giocatori , che hanno ...

