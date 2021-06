Advertising

infoitinterno : 'Forse Saman è viva', ora parla il fidanzato - LaNinaMalasbam : Forse Saman è sparita...uscite il nostro uomo #chilhavisto - giorgiartioli07 : RT @lunaticacri: Penso alla storia di #DenisePipitone. Se quelle persone che sanno (e che ormai tutti conosciamo) avessero parlato come il… - lunaticacri : Penso alla storia di #DenisePipitone. Se quelle persone che sanno (e che ormai tutti conosciamo) avessero parlato c… - paromatta : @Sfigatto In effetti manco i carabinieri si sono impegnati tanto per farglieli avere, bastava una perquisizione e f… -

Ultime Notizie dalla rete : Forse Saman

Io so che loro mi vogliono uccidere, voglio giustizia per, ma non mi importa della mia vita.è viva ma non so dove sia ". Sono le parole di Saqib, il fidanzato diAbbas , ospite per la prima volta a " Chi l'ha visto ?", mentre proseguono le ...Per la presunta morte disono indagati i genitori, scappati in Pakistan, lo zio -in fuga in Europa - e due cugini di cui uno in carcere in Italia.Abbas, le ricerche in una ...Per la prima volta parla il fidanzato di Saman Abbas: ospite a "Chi l'ha visto?", il giovane spera che la sua ragazza sia ritrovata ancora viva ...Hina, Sanaa, Sana e infine Saman. Nomi di ragazze che hanno incontrato la furia dei propri familiari e sono state uccise. La loro colpa? Andare contro l'Islam radicale. L'esperta: "Si tratta di omicid ...