Focolaio alle Baleari, ricoverato in terapia intensiva un 18enne (Di mercoledì 30 giugno 2021) Abbiamo già parlato dell'effetto Maiorca: una delle Isole più visitate dai ragazzi che attualmente registra circa 3.000 giovanissimi in quarantena. Di fatto ci sono due responsabili: da un lato la Variante Delta (che non perde tenacia) e dall'altro la campagna vaccinale che fin ora ha coperto poco i più giovani. Leggi anche: Variante Delta, preoccupa l'effetto Maiorca: "Quindici milioni di italiani a rischio" Baleari: maxi Focolaio tra giovanissimi E' di oggi però la triste notizia di un ragazzo, diciottenne, ricoverato in terapia intensiva in Spagna: risultato positivo al Coronavirus. Il ragazzo aveva ...

