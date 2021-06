Advertising

Cattolica_News : #SportPower @ElisaLovesJesi ?? sul podio di #Rio2016 con la bandiera UE ???? è la dimostrazione di come lo sport possa… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Francisca

leggo.it

Dichoc a : ' Mi ha brutalizzato e mi ha messo le mani addosso... '. Oggi, l'ex schermitrice campionessa olimpica è stata ospite nel programma condotto da Roberta Capua e Gianluca ...In videoconferenza sono intervenuti alcuni dei protagonisti degli ultimi Giochi:Di, Emanuele Birarelli, Francesca Pomeri, dopodichè si è riunito il primo tavolo su Sport, ripartenza ...Elisa Di Francisca choc a Estate in Diretta: «Mi ha brutalizzato e mi ha messo le mani addosso...». Oggi, l'ex schermitrice campionessa olimpica è stata ospite ...RESTART #losportchevorrei: a nove anni dalla sua introduzione per legge, si è aperta questa mattina la prima Conferenza regionale per lo sport e il tempo libero. La Regione Marche, su iniziativa del ...