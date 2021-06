Credito d’imposta Pos collegati a registratori cassa (Di giovedì 1 luglio 2021) Nel decreto lavoro che sospende il cashback per il secondo semestre del 2021, sono previsti anche "crediti d`imposta per l`acquisto, il noleggio e l`uso" di "Pos collegati a registratori di cassa". Previsto anche, "per chi se ne avvale, l`azzeramento delle commissioni da pagare per le transazioni". E' quanto si legge nel comunicato di Palazzo Chigi. La misura è stata prevista "per promuovere l`utilizzo della moneta elettronica in funzione di contrasto dell`evasione fiscale". Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 1 luglio 2021) Nel decreto lavoro che sospende il cashback per il secondo semestre del 2021, sono previsti anche "crediti d`imposta per l`acquisto, il noleggio e l`uso" di "Posdi". Previsto anche, "per chi se ne avvale, l`azzeramento delle commissioni da pagare per le transazioni". E' quanto si legge nel comunicato di Palazzo Chigi. La misura è stata prevista "per promuovere l`utilizzo della moneta elettronica in funzione di contrasto dell`evasione fiscale".

