Chiara Ferragni fa un importante annuncio dopo averlo fatto | “Fate come me”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 30 giugno 2021) L’influencer e imprenditrice digitale,, haunsul suo profilo Instagram, ecco di che cosa si tratta.(Foto dal Web)è l’influencer per eccellenza e probabilmente la più seguita in Italia. Questo suo ruolo lo utilizza spesso per prendere posizioni su argomenti spinosi che riguardano i temi sociali,ad esempio il Ddl Zan, e per fare degli appelli importanti. Questo soprattutto negli ultimi due anni, con l’inizio della pandemia di Covid-19. Molto ...