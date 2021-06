(Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Chi sbaglia paga soprattutto se indossa unaperò non si possono coinvolgere tutti i 40mila donne edi polizia penitenziaria e non si possono sbattere in prima pagina con nomi e cognomi. Serveperinche ci proteggono in strada, ivanno puniti. Conosco quei padri di famiglia sotto accusa e sono convinto che non avrebbero fatto nulla di male”. Così Matteoa Radio Crc sul caso di Santa Maria Capua Vetere.

Advertising

fattoquotidiano : Con il referendum Salvini chiede l’abolizione della misura preventiva. Ma si rende conto che nelle carceri italiane… - TV7Benevento : Carceri: Salvini, 'singoli errori da punire ma rispetto per uomini in divisa'... - MimidiRosa1 : RT @alessiarotta: Neppure i video che documentano le sevizie e i soprusi all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere fermano Salvin… - BonaMassimo : @CalosiGuido Salvini è un perfetto rappresentante dei suoi elettori: giustizialisti, completamente disinteressati a… - Deputatipd : RT @alessiarotta: Neppure i video che documentano le sevizie e i soprusi all'interno del carcere di Santa Maria Capua Vetere fermano Salvin… -

Ultime Notizie dalla rete : Carceri Salvini

... mentre il provveditore regionale delledella Campania è stato indagato per falso e ... Queste le parole usate dal solito: "Giovedì sarò a Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per portare ...... sbotta Matteo"Io non condanno né assolvo nessuno prima del giudizio aggiunge - . Che però dopo le rivolte nellevi siano stati decine di detenuti che hanno sfasciato, ferito, ...Roma, 30 giu. (Adnkronos) - "Chi sbaglia paga soprattutto se indossa una divisa però non si possono coinvolgere tutti i 40mila donne e uomini di polizia penitenziaria e non si possono sbattere in prim ...Il gip, guardando i video agli atti nell'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, ha definito le percosse subite dai detenuti dell'istituto “Francesco Uccella” «un'orribile mattanza».