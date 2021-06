Caldo record, il decalogo salvavita per gli anziani (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dieci regole e una raccomandazione su tutte: "Non lasciate soli i nonni!". Senior Italia Federanziani , la federazione della terza età, ha stilato un decalogo salvavita per affrontare i giorni torridi ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) Dieci regole e una raccomandazione su tutte: "Non lasciate soli i nonni!". Senior Italia Feder, la federazione della terza età, ha stilato unper affrontare i giorni torridi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Canada: caldo record fino 49,5 gradi, decine di morti nell'area di Vancouver - Agenzia_Ansa : Caldo record in Canada: un orso e due cuccioli si rinfrescano in piscina. Il tuffo in un giardino di Coquitlam, in… - Agenzia_Ansa : Canada, caldo fino 49,5 gradi: decine di morti a Vancouver. Nuovo record storico di temperature sulla costa del Pac… - LORENZOSCHIAVAN : RT @GassmanGassmann: Canada, caldo record: a Vancouver 49,5 gradi. Le autorità: «Almeno 233 morti». Gli esperti: terra in pericolo #climate… - laviniamainardi : RT @Giulio_Firenze: 2021: estate già da record, caldo estremo e violenti temporali | Consorzio LaMMA: -