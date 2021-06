Calciomercato Milan – Ecco la destinazione più probabile per Florenzi

Advertising

DiMarzio : #Milan, sfuma #Firpo: fatta per il suo passaggio al #Leeds. I nuovi piani dei rossoneri - DiMarzio : Da #BrahimDiaz a #Kessie e #Giroud: il punto sul mercato del #Milan - DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, interesse per #Pobega del #Milan - SEMPREFMILAN : RT @MilanNewsit: SportMediaset - Milan su Ilicic, ma c'è distanza con l'Atalanta sulla valutazione dello sloveno - MilanNewsit : SportMediaset - Milan su Ilicic, ma c'è distanza con l'Atalanta sulla valutazione dello sloveno -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Difficilmente ilriuscirà a riportare in rossonero Diogo Dalot. Il Manchester Utd non sarebbe intenzionato a cederlo in prestito Stando a quanto riporta Sky Sport ildifficilmente riuscirà a riportare in rossonero Diogo Dalot. Il Manchester Utd non avrebbe intenzione di cederlo in prestito. Al posto del terzino portoghese il Diavolo dovrebbe puntare forte su ...Da Locatelli a Xhaka e Kane, e non solo, facciamo il punto sui principali obiettivi diinternazionale ancora 'in vetrina' a Euro 2020. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Umberto Zapelloni, giornalista della Gazzetta dello Sport ...Il Milan, dopo aver ceduto Cahalanoglu, approdato all’Inter, cerca un calciatore che non possa farlo rimpiangere e i nomi non mancano. Il primo è Berardi, protagonista con il Sassuolo e titolare nell’ ...