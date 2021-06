Ascolti tv 29 giugno 2021: Rai1 senza Europei si dimezza (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ascolti tv: ammiraglie ancora distanze, anche senza calcio Nonostante ci fosse l’ultima partita degli Ottavi di finale degli Europei di calcio in programma, Svezia-Ucraina, Rai1 ha proposto il film L’amore non divorzia mai, registrando il 15,18% di share media con 28,66 milioni di telespettatori. Di fatto dimezzando gli Ascolti tv delle ultime sere. Seconda posizione per la serie tv New Amsterdam su Canale5 al 9,51% e 1,757 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa la stessa fiction aveva raccolto il 10,56% e 1,777 milioni, quindi stabilissima nell’audience. Terza la serie I casi ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 30 giugno 2021)tv: ammiraglie ancora distanze, anchecalcio Nonostante ci fosse l’ultima partita degli Ottavi di finale deglidi calcio in programma, Svezia-Ucraina,ha proposto il film L’amore non divorzia mai, registrando il 15,18% di share media con 28,66 milioni di telespettatori. Di fattondo glitv delle ultime sere. Seconda posizione per la serie tv New Amsterdam su Canale5 al 9,51% e 1,757 milioni d’italiani collegati. Settimana scorsa la stessa fiction aveva raccolto il 10,56% e 1,777 milioni, quindi stabilissima nell’audience. Terza la serie I casi ...

