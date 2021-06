Ardea, al via i lavori di rifacimento del manto stradale sulla Laurentina: ecco quando e dove (Di mercoledì 30 giugno 2021) «Questa settimana sono iniziati i lavori di rifacimento del manto stradale su via Laurentina nel tratto tra il ponte in prossimità della Conad e la rotonda di Idrica da parte di Città Metropolitana. I tecnici e gli operai sono al lavoro per il rifacimento dell’asfalto, a cui seguirà il posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale. Per ridurre al massimo i disagi i lavori di stanno svolgendo di notte. Si tratta di lavori che i cittadini richiedevano da almeno 10 anni e che sono sempre stati rinviati in un tratto di strada ormai divenuto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 giugno 2021) «Questa settimana sono iniziati ididelsu vianel tratto tra il ponte in prossimità della Conad e la rotonda di Idrica da parte di Città Metropolitana. I tecnici e gli operai sono al lavoro per ildell’asfalto, a cui seguirà il posizionamento della segnaletica orizzontale e verticale. Per ridurre al massimo i disagi idi stanno svolgendo di notte. Si tratta diche i cittadini richiedevano da almeno 10 anni e che sono sempre stati rinviati in un tratto di strada ormai divenuto ...

