Appalti | da CdM sì a riforma codice Giovannini | Più efficienza

(Di mercoledì 30 giugno 2021) (Teleborsa) – Norme più semplici e chiare per assicuraree tempestività nell’affidamento, la gestione e l’esecuzione di contratti e concessioni; tempi certi per le procedure di gara, per la stipula dei contratti e la realizzazione degli, comprese le opere pubbliche che dovranno essere sempre più orientate all’innovazione e alla sostenibilità; rafforzamento della qualificazione delle stazioni appaltanti. Queste, in sintesi, le principali novità contenute nel disegno di legge delega per l’aggiornamento deldei contratti pubblici approvato oggi dal Consiglio dei Ministri, coerentemente con l’impegno contenuto nel ...

Teleborsa

"L'obiettivo è di garantire l'efficienza del sistema degli, favorendo la concorrenza tra gli operatori, fornendo regole chiare e garantendo allo Stato la migliore gestione degli investimenti ...... la gestione e l'esecuzione di contratti e concessioni; 2) tempi certi per le procedure di gara, per la stipula dei contratti e la realizzazione degli, comprese le opere pubbliche che ...(Teleborsa) - Norme più semplici e chiare per assicurare efficienza e tempestività nell'affidamento, la gestione e l'esecuzione di contratti e concessioni; tempi certi per le procedure di gara, ...