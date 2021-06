Amici 2022 | ecco le prime indiscrezioni sulla nuova edizione

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Archiviata l’ultimadi, si lavoraprossima e trapelano lesulle novità che ci saranno Dopo l’ultimadinella quale sono emersi molti talenti quali Giulia, Deddy, Sangiovanni, Tancredi e Tommaso Stanzani, si lavoraprossima stagione del talent. Nonostante le modifiche apportate anno dopo anno, sembrerebbe proprio che Maria De Filippi vuole far sì chesia capace di far emergere talenti dandogli strumenti e opportunità altamente competitive. È risaputo che i casting per la ...