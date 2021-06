Amedeo Goria | la fidanzata Vera parla di Maria Teresa e Guenda | i rapporti

(Di mercoledì 30 giugno 2021)Miales,di– ex marito diRuta nonché padre di(entrambe protagoniste del Grande Fratello Vip 5) -, ha rilasciato una lunga intervista a Fanpage facendo chiarezza su alcuni punti della relazione intrattenuta con il giornalista, rispetto al quale ha 31 anni in meno. Il gossip sulla coppia è diventato rovente dopo cheha dichiarato di essere arrivato a fare l’amore cinque volte al giorno con la giovane. Cosa c’è di vero? Tutto, pare, visto cheha confermato ...

Con Vera Miales facciamo l'amore anche cinque volte in un giorno ': questa frase, pronunciata da, ha scatenato dibattito e insulti. Alla luce dei 31 anni di differenza tra il giornalista e la sua fidanzata, in tanti si sono mostrati scettici circa la veridicità di questa relazione. Vera Miales, figlio da Amedeo Goria? "Ho avuto un ritardo e l'ho messo in guardia" Procede la storia d'amore tra Amedeo Goria e Vera Miales, nonostate i ... La fidanzata di Amedeo Goria, Vera Miales, ha confessato dettagli e retroscena della sua storia d'amore con l'ex marito di Maria Teresa Ruta.