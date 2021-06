Alessia Marcuzzi lascia Mediaset: “Voglio essere io a dirvelo, dopo 25 anni vado via” i motivi (FOTO) (Di mercoledì 30 giugno 2021) Come un fulmine a ciel sereno è sopraggiunta una triste notizie che riguarda Alessia Marcuzzi e il suo percorso in Mediaset. La conduttrice di molti programmi televisivi della rete del Biscione ha annunciato di aver deciso di andare via. Prima che siano i vari blog a diramare la notizia, magari in modo distorto, la donna L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 30 giugno 2021) Come un fulmine a ciel sereno è sopraggiunta una triste notizie che riguardae il suo percorso in. La conduttrice di molti programmi televisivi della rete del Biscione ha annunciato di aver deciso di andare via. Prima che siano i vari blog a diramare la notizia, magari in modo distorto, la donna L'articolo proviene da KontroKultura.

trash_italiano : ?? Alessia Marcuzzi lascia Mediaset - vincycernic2 : Mediaset perdendo le sue punte di diamante prima Antonella Elia poi Alessia Marcuzzi - __francesco_0 : RT @Iperborea_: Io speravo che, se non in questa stagione televisiva, almeno nella prossima Alessia Marcuzzi avrebbe riavuto il GF, possibi… - bubinoblog : Tanti messaggi per Alessia Marcuzzi. Mara Venier 'Sempre con te amore', Simona Ventura 'In bocca al lupo Alessia',… - Carmen2390 : RT @lontanissimo_: Mediaset senza Alessia Marcuzzi si deve spaventare che vergogna -