Wimbledon 2021, i risultati di oggi: Federer approfitta del ko di Mannarino, avanzano Medvedev e Zverev (Di martedì 29 giugno 2021) La pioggia allunga ancora una volta le tempistiche della seconda giornata di Wimbledon. Il maltempo è stato nuovamente protagonista, con il programma che non è stato portato a termine completamente portando il terzo giorno a dover essere progettato in maniera certosina per portare avanti a dovere il torneo. Almeno si è svolto regolarmente il debutto di Roger Federer: il suo ritorno sul centrale non è stato dei più memorabili dopo essersi trovato sotto 2-1 contro Adrian Mannarino, poi la riscossa dello svizzero si frena in chiusura di quarto set con un infortunio al ginocchio del suo avversario. Anche le altre teste di ...

