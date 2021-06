Un giocatore azzurro in ginocchio contro il razzismo in un murale di Harry Greb a Roma – Il video (Di martedì 29 giugno 2021) Queste sono le immagini della nuova opera dello street artist Harry Greb nel quartiere Monti a Roma. «Do the right thing» – quindi «Fa’ la cosa giusta», citazione del film del regista Spike Lee – si legge sulla schiena del calciatore della Nazionale in ginocchio contro il razzismo. Un murale che risponde in maniera forte e chiara alla polemica di questi giorni con l’Italia che ha deciso di non inginocchiarsi non aderendo, di fatto, alla campagna del Black Lives Matter. video da Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev Foto in copertina: ANSA/RICCARDO ... Leggi su open.online (Di martedì 29 giugno 2021) Queste sono le immagini della nuova opera dello street artistnel quartiere Monti a. «Do the right thing» – quindi «Fa’ la cosa giusta», citazione del film del regista Spike Lee – si legge sulla schiena del calciatore della Nazionale inil. Unche risponde in maniera forte e chiara alla polemica di questi giorni con l’Italia che ha deciso di non inginocchiarsi non aderendo, di fatto, alla campagna del Black Lives Matter.da Agenzia Vista/Alexander Jakhnagiev Foto in copertina: ANSA/RICCARDO ...

