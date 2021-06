Temptation Island | svelato qual è il ruolo di Maria De Filippi nella produzione

Leggi su biccy

(Di martedì 29 giugno 2021), come già sappiamo, è un reality show prodotto dalla società Fascino diDebasato sul formato originale olandese Blind Vertrouwen (tradotto come Fede Cieca). Un format piaciuto fin da subito aDeche ha colto il potenziale del programma e ne ha acquistato i diritti realizzandone un’edizione nel 2005. Il titolo dato? Vero Amore. Alla conduzioneDeche aveva “italianizzato” il format con studio televisivo, talk e dibattiti sulle coppie in gara. In gioco ex coppie di Uomini e Donne ed alcune di ...