Super Smash Bros. Ultimate: Masahiro Sakurai approfondisce Kazuya (Di martedì 29 giugno 2021) Papà Sakurai ci parla in modo approfondito di un altro papà, Kazuya Mishima: se la caverà l’antieroe di Tekken in Super Smash Bros. Ultimate? Finalmente Kazuya Mishima, dopo il tempismo sospetto sia dell’evento di Sonic che dell’aggiornamento del gioco, è il protagonista di una spiegazione di Masahiro Sakurai per Super Smash Bros. Ultimate. Naturalmente, le chicche di questo update non mancano di certo, tra mosse, musica, easter egg e costumi per i Guerrieri Mii. ... Leggi su tuttotek (Di martedì 29 giugno 2021) Papàci parla in modo approfondito di un altro papà,Mishima: se la caverà l’antieroe di Tekken in? FinalmenteMishima, dopo il tempismo sospetto sia dell’evento di Sonic che dell’aggiornamento del gioco, è il protagonista di una spiegazione diper. Naturalmente, le chicche di questo update non mancano di certo, tra mosse, musica, easter egg e costumi per i Guerrieri Mii. ...

