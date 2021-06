Sterling e Kane fanno esplodere Wembley L’Inghilterra vola ai quarti Germania battuta 2-0

(Di martedì 29 giugno 2021)è aidi finale di Euro 2020. Sfatata finalmente la maledizione della. La Nazionale dei Tre Leoni ha battuto lanel finale. Protagonista ancora, bravo a segnare al 76?, al terzo gol in questi Europei, dopo quelli con Croazia e Repubblica Ceca. Laha una colossale occasione di pareggiare All’85’, il raddoppio di, che per ora aveva deluso a questi Europei.così aidi finale di Euro 2020 dove affronterà la vincente di Svezia-Ucraina, e si ...

Advertising

SkySport : INGHILTERRA-GERMANIA 2-0 Risultato finale ? ? #Sterling (75') ? #Kane (86') ? EURO 2020 - Ottavi di finale ?… - Gazzetta_it : La Germania si inchina a Sterling-Kane: Inghilterra ai quarti #euro2020 - UEFAcom_it : ?????????????? L'Inghilterra vola ai quarti con i gol di Sterling e Kane ?? #EURO2020 | #ENG #GER - linformatore11 : Europei: 2-0 alla Germania, l'Inghilterra va ai quarti I gol nel secondo tempo, al 30' di Sterling, al 41' di Kane… - DarioSigon : RT @perchetendenza: #EnglandvGermany: Perché l'Inghilterra ha battuto 2-0 la Germania con gol di Sterling e Kane e si è qualificata ai quar… -

Ultime Notizie dalla rete : Sterling Kane

La Gazzetta dello Sport

Inghilterra (3 - 4 - 3) : Pickford; Walker, Maguire, Stones; Trippier, Phillips, Rice (88' Henderson), Shaw; Saka (68' Grealish),. Ct. Southgate. Germania (3 - 4 - 3) : Neuer; Ginter (...In quello inglese reparto offensivo formato da Saka,. Il tridente tedesco comprende Havertz, Werner e l'eterno Müller. Supremazia territoriale tedesca, con un gioco più organizzato ...L’Inghilterra strappa un pass per i quarti di finale grazie ai due gol che fanno capitolare la Germania. I primi 45 minuti della sfida tra inglesi e tedeschi si concludono a reti inviolate. L’occasion ...L’Inghilterra batte la Germania 2-0 negli ottavi di finale di Euro 2020 e si qualifica per i quarti. La sfida di Wembley viene decisa dai gol di Sterling e Kane nell’ultimo quarto d’ora. La Germania v ...