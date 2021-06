'Scanzi non aveva il diritto di vaccinarsi ma non c'è reato': il Pm chiede di archiviare (Di martedì 29 giugno 2021) Non aveva il diritto di vaccinarsi, anche se non ha commesso alcun reato. E' il giudizio, non esattamente l'ideale in termini di immagine, col quale il Pm Marco Dioni chiede l'archiviazione del ... Leggi su lanazione (Di martedì 29 giugno 2021) Nonildi, anche se non ha commesso alcun. E' il giudizio, non esattamente l'ideale in termini di immagine, col quale il Pm Marco Dionil'archiviazione del ...

Advertising

ilriformista : La dose somministrata a #Scanzi spettava ad altri, ma la procura non può procedere per abuso d’ufficio: così viene… - NicolaPorro : Vi ricordate la vicenda del vaccino di #Scanzi? Finisce bene giudiziariamente, ma quanto imbarazzo... Ci racconta t… - Esterin62237737 : RT @brn_folgore: Se fosse stato #Salvini a saltare la fila, una scusa per andare a processo la trovavano di certo. - corrierefirenze : Caso vaccino Scanzi: «È censurabile, ma non condannabile». La procura chiede l’archiviazione - gian20205 : @NicolaPorro @DelpapaMax Non auguro a nessuno di trovarsi alla deriva su una scialuppa di salvataggio con poca acqua insieme a Scanzi ?? -