Pallanuoto, World League 2021: Italia-Giappone 15-12. Il Settebello va in semifinale! (Di martedì 29 giugno 2021) La pioggia ritarda il cammino del Settebello, ma non lo ferma: oggi, martedì 29 giugno, è scattata a Tbilisi (Georgia) la seconda fase ad eliminazione diretta della Super Final della World League 2021 di Pallanuoto maschile, che terminerà giovedì 1° luglio. L‘Italia, dopo aver vinto il Girone A a punteggio pieno, nei quarti di finale ha annichilito anche il Giappone, ultimo nel Girone B, battendolo per 15-12 e qualificandosi così per le semifinali di domani, quando alle ore 18.00 Italiane il Settebello affronterà gli USA. Nel primo quarto ... Leggi su oasport (Di martedì 29 giugno 2021) La pioggia ritarda il cammino del, ma non lo ferma: oggi, martedì 29 giugno, è scattata a Tbilisi (Georgia) la seconda fase ad eliminazione diretta della Super Final delladimaschile, che terminerà giovedì 1° luglio. L‘, dopo aver vinto il Girone A a punteggio pieno, nei quarti di finale ha annichilito anche il, ultimo nel Girone B, battendolo per 15-12 e qualificandosi così per le semifinali di domani, quando alle ore 18.00ne ilaffronterà gli USA. Nel primo quarto ...

