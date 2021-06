Nuova fiamma per Chiara Nasti? Ecco tutti i dettagli

(Di martedì 29 giugno 2021) Dopo la fine della relazione con il calciatore Niccolò Zaniolo, rumors vorrebberovicina ad un altro uomo Nuovo flirt per? È questa la domanda che tra i più curiosi si fa prepotente tra chiacchiere e rumors. Dopo la rottura con il promettente calciatore della Roma Niccolò Zaniolo, avvenuta di comune accordo senza polemiche o dispetti via social, l’influencer non è stata avvistata con nessuno concentrandosi sul suo lavoro e sui suoi obiettivi professionali. In queste ore, una voce più insistente delle altre sostiene chesia vicina ad un’altra persona ...

Advertising

MattFairchildd : @__BarbieD__ È un tesoro…troppo dolce! Raccontami allora di questa tua nuova fiamma…Legend giusto? - nocchi_rita : RT @dockyard_: Eligreg al prossimo articolo “nuova fiamma per Elisabetta Gregoraci”: - PageDi : RT @dockyard_: Eligreg al prossimo articolo “nuova fiamma per Elisabetta Gregoraci”: - CloudsInClod : RT @CarloF0554ti: @Uberbored_80 Fondiamo Frocia Nuova, Fiamma Arcobaleno o Checcapound! - CarloF0554ti : @Uberbored_80 Fondiamo Frocia Nuova, Fiamma Arcobaleno o Checcapound! -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova fiamma

QuattroMania

GO "Ugo Casiraghi") e la sera nellalocation, la centralissima Piazza della Vittoria. Un ... Per l'occasione verrà proiettato il film " Ladel peccato " per la sceneggiatura di Billy Wilder,...Da qualche settimana invece, si mormora che Codegoni sia ladi Fabrizio Corona . La diretta interessata non ha mai confermato o smentito il rumor. L'ex fotografato, invece, in un video ...Taylor Mega ha un nuovo fidanzato. Solo pochi giorni fa vi davamo la notizia di una sua paparazzata in compagnia della sua nuova fiamma. D ...Deve essere piaciuta davvero tanto Diletta Leotta alla signora Guldem, mamma dell'attore turco Can Yaman. La bella presentatrice e influencer siciliana ha ...