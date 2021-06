Mutuo prima casa per i giovani, il modulo da scaricare (Di martedì 29 giugno 2021) Sono partite il 24 giugno le domande per le agevolazioni under 36 previste per la prima casa nel dl Sostegni bis. La misura prevede che tutti i giovani che non abbiano ancora compiuto 36 anni, con un Isee fino a 40mila euro annui, possano accedere al Fondo di garanzia sui mutui per la prima casa, ottenendo di fatto un prestito dalla banca per un importo pari al 80% del prezzo della casa garantito dallo Stato. L’ammontare del finanziamento non deve comunque essere superiore a 250 mila euro. La richiesta potrà essere fatta fino al 30 giugno del 2022 compilando un modulo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 29 giugno 2021) Sono partite il 24 giugno le domande per le agevolazioni under 36 previste per lanel dl Sostegni bis. La misura prevede che tutti iche non abbiano ancora compiuto 36 anni, con un Isee fino a 40mila euro annui, possano accedere al Fondo di garanzia sui mutui per la, ottenendo di fatto un prestito dalla banca per un importo pari al 80% del prezzo dellagarantito dallo Stato. L’ammontare del finanziamento non deve comunque essere superiore a 250 mila euro. La richiesta potrà essere fatta fino al 30 giugno del 2022 compilando un...

