Morti in A14 | Casanova Lega | ' Subito interrogazione al Mit e un commissario per la messa in sicurezza'

Advertising

MarioMauro : RT @MassimoCasanov3: Morti #A14 Disastro preannunciato, subito commissario e indagine conoscitiva UE, arteria è nella rete TEN-T, indecente… - infoitinterno : A14, incidente fra tre camion e rogo: due morti e un ferito. Traffico in tilt, pure sulla Statale 16 - Riviera Oggi - infoitinterno : A14, incidente e tir in fiamme: ore di attesa, due morti, persone soccorse con acqua e generi alimentari - Barbara64356610 : RT @TrasportoEuropa: Due #autisti #camion morti in un incendio sull’A14 #trasporto #merce #autotrasporto - MassimoCasanov3 : Morti #A14 Disastro preannunciato, subito commissario e indagine conoscitiva UE, arteria è nella rete TEN-T, indece… -

Ultime Notizie dalla rete : Morti A14

Per Casanova le ultime due tragedie insono 'il drammatico ma prevedibile epilogo di uno stato ormai non più tollerabile. È per questo - annuncia - che presenterò una interrogazione in sede ...'Ieri sulla, all'altezza di Grottammare, in prossimità di uno dei tanti cantieri disseminati su questo ... Un inferno di fuoco e lamiere che ci consegna un tragico bilancio: 2e un ferito. Il ...Una terza persona, ferita, 55enne di Macerata, è stato portato al Madonna del Soccorso di San Benedetto, era alla guida del camion di testa. Incidente e fiamme in A14: chiuso il tratto tra San Benedet ...Un gravissimo incidente sull’autostrada A14, nel tratto tra San Benedetto del Tronto e Grottammare in direzione di Ancona, con gravissime ripercussioni sul traffico. Un terribile incidente stradale si ...