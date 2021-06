L'Inghilterra vola ai quarti e sabato sbarca a Roma (con i tifosi al seguito). Germania eliminata (2 - 0)

(Di martedì 29 giugno 2021) Bellissima partita a Wembley , dove si giocava un' - valida per gli ottavi di finale di . La nazionale dei Tre Leoniaidi finale vincendo per 2 reti a 0, e aspetterà la vincente dell'...

UEFAcom_it : ?????????????? L'Inghilterra vola ai quarti con i gol di Sterling e Kane ?? #EURO2020 | #ENG #GER - rockett70 : RT @PremierShowIT: ?????????????? Jack Grealish entra e cambia volto all'Inghilterra: la squadra di Southgate trova due gol nella ripresa dopo un… - Fprime86 : RT @cmdotcom: L'#Inghilterra spezza il tabù #Germania e vola ai quarti: 2-0, si sblocca anche #Kane - STnews365 : Euro 2020, Inghilterra-Germania 2-0: le foto. La Nazionale dei Tre Leoni si impone con i gol di Sterling e Kane e v… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: ?? Europei, l'Inghilterra batte 2-0 la Germania e vola ai quarti. Di Sterling e Kane i due gol -

A Wembley l'mette ko la Germania conquistando il pass per i quarti di Euro2020. Prossimo avversario la vincente dello scontro tra Svezia e UcrainaL'ai quarti di Euro2020. A 'Wembley' la Nazionale di Southgate liquida la Germania con un 2 - 0 senza storia, anche se la partita la chiudono solo nel quarto d'ora finale. Sblocca ...La nazionale dei Tre Leoniai quarti di finale vincendo per 2 reti a 0, e aspetterà la ... Dopo i primi giri di cambi l'va in vantaggio con l'attaccante del Manchester City, che è bravo ...L'Inghilterra ha mantenuto la promessa fatta ai suoi tifosi: a Wembley ha sconfitto per 2-0 la Germania, nel match valevole per gli ottavi di finale di Euro2020, qualificandosi ai ...Nell’ottavo di finale disputato a Wembley, i padroni di casa superano 2-0 i tedeschi e ai quarti affronteranno una tra Svezia e Ucraina. Decisivo ancora l’attaccante del Manchester City, Muller spreca ...