La rotonda del lungomare si rifà il look

Prende corpo l'intervento di restauro voluto dal sindaco Rinaldo Melucci in uno dei luoghi simbolo della nostra città. Un luogo a cui ciascun tarantino è legato affettivamente e che ha visto nascere e crescere storie e ricordi.«Non potevamo non intervenire – commenta l'assessore ai Lavori Pubblici Francesca Viggiano – su questi luoghi che hanno fatto da sfondo alla storia della città. L'intervento programmato restituirà bellezza e lustro al salotto buono della città dopo decenni».Sono stati rimossi oggi 9 corpi illuminanti su 18 dalla rotonda del lungomare affinché possano essere sottoposti a restauro.

