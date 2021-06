Kim Kardashian | viaggio a Roma post-Kanye West con foto al Colosseo

(Di martedì 29 giugno 2021) «Di nuovo insieme a Roma, la famiglia glam finalmente riunita». Kim Kardashian è volata in Italia e si è scattata una foto dentro al Colosseo insieme ai fedelissimi Chris Appleton e Mario Dedivanovic, rispettivamente hair stylist e make up artist. Non è ancora stato reso noto il motivo della visita, anche se – visto la presenza del suo staff – è probabile che ci sia di mezzo un nuovo progetto professionale.

criisnotme : voglio andare a roma per kim kardashian chi se ne fotte di harry styles - implacata : Kim Kardashian a Roma cammina a MANICHE LUNGHE AMO CI STANNO 40 GRADI MA T’APPOST? - alessiioc : comunque sono uscite le foto di kim kardashian a roma e io grido male che bona - ellev___ : ma kim kardashian a roma QUEST’ANNO ITALIA ON FIRE PIÙ DEL SOLITO - GossipItalia3 : Kim Kardashian, una domenica al Colosseo #gossipitalianews -

Chiamiamolo pure underwear degno di una medaglia d'oro.ha annunciato che il suo marchio SKIMS servirà come fornitore ufficiale di indumenti intimi e pigiami del Team USA per le Olimpiadi di Tokyo 2021 e per le Paralimpiadi . " Quando ho ...web Ancheha scelto l'Italia come meta delle sue vacanze estive. Durante il fine settimana la 40enne è stata paparazzata a Roma durante un tour privato insieme a un gruppo di amici, tra i quali ...La showgirl, reduce dalla separazione dal rapper, si trova nella capitale con l’hair stylist Chris Appleton e il make up artist Mario Dedivanovic: il motivo della visita non è ancora stato reso noto ...La star social ha annunciato che vestirà con la sua linea SKIMS la squadra femminile a Tokyo fornendo dalla biancheria intima al loungewear. In vendita dal 12 luglio on line ...