Interramento rifiuti in via Tedeschi: la denuncia di Caserta Decide (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – "Abbiamo denunciato alle autorità competenti l'Interramento di rifiuti avvenuto questa mattina a Via Tedeschi a Caserta. Non si può continuare in questo modo, vigileremo su qualsiasi reato ambientale si palesi ai nostri occhi e saremo pronti a intervenire, anche denunciando nei casi più estremi", dichiara Raffaele Giovine, di Caserta Decide in una nota stampa. "Quanto accaduto deve essere immediatamente chiarito dalle autorità competenti, come Caserta Decide non ...

