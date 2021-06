In macchina oltre 200 grammi di cocaina ed eroina da spacciare: arrestato 40enne (Di martedì 29 giugno 2021) Nella tarda serata di lunedì 28 giugno, personale del Commissariato di Polizia di Treviglio ha tratto in arresto B.N., classe 1981, italiano residente in provincia di Brescia, e indagato in stato di libertà due giovani marocchini O.H. del 1999 e N.H. del 1997, entrambi in Italia senza fissa dimora. L’attività di indagine trae origine dalla segnalata presenza di numerosi soggetti – proveniente per lo più dalla bassa Bergamasca, dal Cremasco e dal Bresciano – nei comuni sulle sponde del Serio, in particolare Ghisalba, Urgnano e Martinengo, dove si recavano per acquistare sostanze stupefacenti di ogni tipo, specie eroina e cocaina. In particolare, gli ... Leggi su bergamonews (Di martedì 29 giugno 2021) Nella tarda serata di lunedì 28 giugno, personale del Commissariato di Polizia di Treviglio ha tratto in arresto B.N., classe 1981, italiano residente in provincia di Brescia, e indagato in stato di libertà due giovani marocchini O.H. del 1999 e N.H. del 1997, entrambi in Italia senza fissa dimora. L’attività di indagine trae origine dalla segnalata presenza di numerosi soggetti – proveniente per lo più dalla bassa Bergamasca, dal Cremasco e dal Bresciano – nei comuni sulle sponde del Serio, in particolare Ghisalba, Urgnano e Martinengo, dove si recavano per acquistare sostanze stupefacenti di ogni tipo, specie. In particolare, gli ...

