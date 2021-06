I Fatti Vostri, Salvo Sottile condurrà con Anna Falchi e dice: “Lei sarà una …” (Di martedì 29 giugno 2021) A settembre ricomincerà I Fatti Vostri la fortunatissima trasmissione che va in onda dalle 11.00 fino al TG2 su Rai 2 e che per tanti anni ha visto al timone Giancarlo Magalli. Quest’anno, invece, quando ricomincerà, a settembre, ci sarà una piccola rivoluzione perchè a condurre saranno Salvo Sottile, bravissimo giornalista siciliano e Anna Falchi. Giancarlo Magalli ha avuto da ridire, a modo suo, su Anna Falchi dicendo che dovevano chiedere ad altri e non a lui cosa centrasse alla conduzione de I ... Leggi su baritalianews (Di martedì 29 giugno 2021) A settembre ricomincerà Ila fortunatissima trasmissione che va in onda dalle 11.00 fino al TG2 su Rai 2 e che per tanti anni ha visto al timone Giancarlo Magalli. Quest’anno, invece, quando ricomincerà, a settembre, ciuna piccola rivoluzione perchè a condurre saranno, bravissimo giornalista siciliano e. Giancarlo Magalli ha avuto da ridire, a modo suo, sundo che dovevano chiedere ad altri e non a lui cosa centrasse alla conduzione de I ...

